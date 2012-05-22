Кабмін розгляне питання щодо дитячого літнього відпочинку

Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні розгляне питання готовності дитячих оздоровчих установ до літнього дитячого відпочинку.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками громадських організацій у сфері захисту прав дітей.

«Завтра слухатимемо доповіді про організацію дитячого відпочинку. Задоволеності від організації системи дитячого відпочинку немає», - сказав М.Азаров.

У зв`язку з цим він відзначив, що з близько 4 млн дітей шкільного віку тільки 2,6 млн відпочивають у спеціалізованих установах.

М.Азаров повідомив, що уряд має намір розробити 5-річну програму модернізації інфраструктури дитячих таборів.

За словами М.Азарова, для уряду основним завданням дитячого відпочинку влітку є максимальна концентрація зусиль з оздоровлення, в першу чергу, соціально незахищених дітей, дітей-інвалідів і дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи.