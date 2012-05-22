Аномальна спека істотно знижує урожай

Аномальна спека, що спостерігається на більшості територій України, істотно знижує урожай озимих і ранніх ярових зернових культур.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Грунт дуже швидко втрачає вологу, дуже швидко розвиваються рослини, і відбувається передчасне старіння рослин. Наслідком цього є зменшення врожаю, і навіть випадки загибелі посівів озимої пшениці в східних областях. Дощі, які пройшли 18-19 травня, вони для ранніх колосових ситуацію вже не змінять, тобто, частина урожаю вже втрачена. Це здебільшого стосується озимих культур, але й для ранніх ярових початкові умови зростання не дуже сприятливі», - повідомила Т.Адаменко.

Вона зазначила, що в південно-східній частині країни на початку травня розпочалося колосіння озимої пшениці, котре має відбуватися в двадцятих числах травня. «Дуже велике випередження і до цього часу продовжується випадання рослин, тобто загибель від поточних умов або від комплексу попередніх умов. Ситуація в тій частині України дуже напружена. У західних, північних і центральних областях ситуація більш-менш нормальна», - повідомила експерт.

Вона зазначила, що сьогодні Гідрометцентр проводить оцінку результатів обстежень і готує прогнози щодо врожаю культур.

Вона також зазначила, що погода в Україні зараз надзвичайно неоднорідна територіально і не дуже сприятлива для зернових культур, особливо ранніх колосових. Вона додала, що в другій декаді травня в північно-західній частині і частині центральних областей відзначалося похолодання і дощі, але на півдні і південному сході майже весь травень тривали червнево-липневі температури — «погода як у середині липня і при цьому дефіцит дощів, незважаючи на те, що дощі все-таки пройшли, але вони дуже нерівномірні і не скрізь припинилася засуха, що триває в цих регіонах до 30 і більше днів».