21 вересня у Києві розпочнуть боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю

21-22 вересня у Києві відбудеться міжнародний симпозіум "Лікування алко- і наркозалежних, допомога співзалежним, а також профілактика залежностей - досвід України та Польщі". Провідні фахівці двох країн зберуться, щоб обговорити шляхи подолання проблем алкоголізму та наркоманії, обмінятися досвідом.

Як повідомив кореспондент УНІАН, одним із ініціаторів симпозіуму є настоятель парафії “Христа Царя Всесвіту” у Києві, психолог і директор Паллотинського Апостольства Тверезості отець Вєслав Пенскі. “Тема симпозіуму є актуальною не лише для України, а й для Польщі. Здається, ця справа взагалі дуже близька для всіх слов`ян. Бо культура споживання алкогольних напоїв є такою, що перевага надається міцним напоям", - зазначив він.

Отець Вєслав розповів, що після Першої світової війни, коли Польща здобула незалежність, у країні споживалося 16-18 літрів чистого спирту налюдину щорічно. А через 20 років - лише 1 літр. Отець Вєслав вважає, що проблему алкогольної та наркозалежності можна подолати, консолідувавши зусилля усього суспільства, зокрема, вчених, журналістів, священства.

Симпозіум побудований у такому форматі, що спочатку алко- та наркозалежні поділяться своїм досвідом – як вони стали залежними, як їм вдавалося маніпулювати родиною та знайомими. Плануються виступи родичів – так званих співзалежних, а також лікарів, які розкажуть про фізіологічні особливості алкогольної залежності, про генетичну та національну схильність до психотропних речовин. Будуть представлені найбільш відомі та ефективні реабілітаційні програми для алкоголіків та наркоманів.

До участі у симпозіумі запрошуються усі, кого зачіпає ця проблема. Присутні зможуть поставити запитання лікарям та науковцям, які працюють з темою алко- та наркозалежності.