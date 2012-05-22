Що думають про себе українці

Пересічний українець – розумний, освічений, працьовитий та заповзятливий, але, водночас, зарозумілий, брутальний, залежний і скупий.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав науковий директор Інституту прав людини і запобігання ксенофобії і антисемітизму (IHRPEX) Сергій Літвінов, презентуючи результати соціологічного дослідження "Регіони України в образах і стереотипах масової свідомості".

«Звісно, це суб’єктивне уявлення самих українців. Вони хотіли би, вочевидь, бути такими і такими себе уявляють», - прокоментував С.Літвінов позитивні якості, які виділили учасники опитування.

Згідно з дослідженням, мешканців західних регіонів вважають патріотичними та релігійними. Центральному регіону властиві толерантність, доброта і чесність. Мешканці Південного сходу – законослухняні, щедрі, гостинні та працьовиті.

При цьому С.Літвінов відзначив, що Крим і Київ виявилися близькими за стереотипами про населення. Їх мешканців інші українці наділяють активністю, силою, швидкістю, діяльністю та розсудливістю.

Також дослідження показало, що українці найкраще ставляться до мешканців Центрального регіону та Києва. При цьому найгірше ставлення до тих, хто проживає у Південно-східному регіоні.

На запитання про те, політичні погляди мешканців якого регіону найбільше відрізняються від ваших власних, кожен другий респондент із заходу вказав, що це Південний схід, 39,7% назвали Крим, а в центрі, на південному сході і в Криму назвали захід.

***Соціологічне дослідження "Регіони України в образах і стереотипах масової свідомості" було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії (IHRPEX). Польовий етап проходив з 12 по 16 квітня в 110 населених пунктах у всіх областях України та в АР Крим. В рамках опитування методом особистого інтерв’ю було заповнено 1019 анкет.