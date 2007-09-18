Чоловіка вбив шершень

56 – річного вантажника лісоматеріалів шершень ужалив у руку в лісі, неподалік села Чижівка. Він разом з іншими робітниками завантажував деревину в машину. Несподівано відчув, як щось вжалило ліву руку. Вона миттєво посиніла. Після укусу чоловік ступив лишень кілька кроків – і впав. Не допомогли ні нашатирний спирт, ні валідол. За якихось п’ять хвилин чоловік помер. Очевидно, в нього була алергія на укуси комах. Коли кілька років тому Володимира ужалила оса, він потрапив до лікарні.

Як повідомив кореспондент УНІАН, за словами обласного алерголога Володимира Піддубного, отрута, випущена шершнем, потрапляючи в організм людини, вражає серцево – судинну, нервову і дихальну системи. Люди помирають від анафілактичного шоку чи набряку дихальних шляхів. Зазвичай комахи жалять людей на природі, коли під рукою немає ніякої протиотрути ( ніхто ж не носить із собою аптечки з необхідними ліками).

Спеціальна комісія, створена для вивчення обставин трагічного випадку, має дати остаточну відповідь щодо причин раптової смерті Володимира Мельничука.