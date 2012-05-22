Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" відкидає звинувачення

Благодійний фонд "Дитяча лікарня майбутнього" заявляє про неправдивість інформації щодо нецільового використання коштів, зібраних на проект зі створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини.

Про це йдеться у переданій УНІАН офіційній заяві Фонду.

Згідно з Фінансовим звітом фонду (2006 р. – 1 квартал 2012 р.), загальні надходження на реалізацію проекту становили 151 млн 283 тис. 269 грн, в тому числі пасивні доходи (банківські відсотки) – 52 млн 935 тис. 42 грн.

На проектувальні та вишукувальні роботи, технічні умови та погодження було витрачено понад 49 млн грн. Підготовчі інженерні роботи на будівельному майданчику обійшлися в більш як 9,5 млн грн.

"Понад 16,5 млн грн фонд вже перерахував на закупівлю медичного обладнання, яке відбулося у рамках Благодійної програми БФ "Дитяча лікарня майбутнього" та у відповідності з медичною програмою Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини. Обладнання передане в Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України та Національний інститут раку у тимчасове користування. Якщо держава прийме рішення про будівництво Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини, медичне обладнання буде використовуватися у Центрі", - наголошується у заяві.

Фонд також інформує, що адміністративні витрати становили 5 млн 693 тис. 978 грн – заробітна платня, оренда офісу, зв’язок, та 3 млн 999 тис. 232 грн надійшли у Пенсійний фонд, соцстрах тощо. Фонд перерахував до бюджету 6 млн 441 тис. 688 грн податку на додану вартість.

"Про втрату половини грошей від інфляції, про що повідомляють деякі ЗМІ, не може й бути мови! Окрім того, повідомляємо, що всі кошти перебувають на рахунках державного "Укрексімбанку". Станом на 21 травня 2012 року це 61 млн 246 тис. 300 грн 62 коп.", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, у Верховній Раді підготовлено проект постанови про створення слідчої комісії з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво "Дитячої лікарні майбутнього".

Довідка УНІАН. Капсулу у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» було закладено 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

За інформацією Національної телекомпанії України від 17 грудня 2006 року, під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", організованого фондом «Україна 3000» Катерини Ющенко 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 242 мільйони гривень.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль направив звернення генеральному прокурору України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня в благодійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за наслідками перевірок контролюючих органів жодних порушень в його роботі не виявлено.

4 листопада 2011 року голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва заявила, що держава не добудовуватиме «Дитячу лікарню майбутнього». "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - сказала вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр Максимчук заявив, що Фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”.

11 листопада 2011 року прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що «Дитяча лікарня майбутнього» буде побудована. Водночас він наголосив, що уряд не має чіткого плану, як цей проект буде реалізовано. Проте прем`єр пообіцяв, що розгляне це питання.