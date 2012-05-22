Повертаються наші туристи, яких розшукали в горах Туреччини

Сьогодні до України повертаються українські туристи, яких розшукали в горах в Туреччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Раніше, за його словами, троє громадян України вже виїхали з Туреччини.

Він також поінформував, що 18 травня в Україну було репатрійовано тіло українки, яка загинула в Туреччині.

«Ми продовжуємо відслідковувати цю ситуацію, і якщо буде необхідна допомога, ми будемо її надавати в межах нашої компетенції», - сказав О.Дикусаров.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у Турецькій Республіці, в районі Національного парку „Аладаглар”, знайдено групу з 13 українських туристів, які зникли напередодні.

Одна людина загинула, 2 - травмовані.

Постраждалих було доправлено до лікарні вертольотом, решта спустилися з гір за допомогою турецьких рятувальників.

Вказана група прибула до Туреччини 28 квітня та здійснювала піший перехід через низку гірських хребтів. Близько 14-ї години 14 травня група повідомила спортивний клуб шляхом направлення повідомлення із спеціального пристрою, який відслідковує координати та передає сигнали, про необхідність допомоги. Окрім того, було направлено СМС, що групі потрібна допомога. Після чого жоден з відомих телефонів, наявних в групі, не відповідав.

З метою реагування на надзвичайну подію посольством було поінформовано про вказану ситуацію Управління з надзвичайних ситуацій, а також адміністрацію Національного парку. В результаті турецькою стороною було направлено пошуково-рятувальну групу за наданими координатами та залучено вертольоти. За даними турецької сторони, українська група, всупереч вимогам, не поінформувала необхідні органи про намір сходження на гірську систему Аладаглар (висота хребта понад 3000 метрів над рівнем моря).

В результаті пошуково-рятувальної операції 15 травня було знайдено групу українських туристів. За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, одна особа загинула внаслідок обриву страхувального тросу.