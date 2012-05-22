До сексменшин в Україні погано ставляться?

Депутати Європарламенту стурбовані ставленням до сексуальних меншин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” у Європарламенті.

Так, депутат Йоханнес Корнеліс Ван Баалєн (група ліберальних партій, Нідерланди) висловив жаль з приводу зриву запланованого на 20 травня гей-прайду (gay pride) в Києві, а також щодо появи законопроекту у Верховній Раді України про заборону пропаганди гомосексуалізму.

“Це – погана річ, оскільки виховання з цього питання має бути чесним і прозорим”, - сказав депутат, висловивши думку про необхідність змін в Україні, у тому числі у ставленні до меншин.

Його підтримав і колега по фракції, депутат з Нідерландів Гербен-Ян Гербранді, який закликав Верховну Раду не ухвалювати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.

Свою стурбованість ставленням до сексуальних меншин в Україні висловила і представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Емін Бозкурт (Нідерланди).

“Гей-прайд не зміг відбутися через екстремістів”, - сказала вона, наголосивши на необхідності змін у суспільстві у ставленні до меншин.