В Україні побудують центр реабілітації для дітей з ДЦП

В Україні у 2013 році розпочнеться будівництво великого реабілітаційного центру для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та хворих на ДЦП, лікування в якому здійснюватиметься за методом професора Володимира Козявкіна.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з представниками громадських об`єднань, які працюють у сфері захисту прав дітей, повідомляється на Урядовому порталі.

"Ми зараз активно шукаємо інвестора, тому що потрібні надзвичайно великі кошти, і я думаю, що з наступного року ми розпочнемо реалізацію цього проекту", - сказав глава уряду.

Він наголосив, що будівництво центру фінансуватиметься як за рахунок держбюджету, так і на кошти інвесторів.

"Я переконаний, що впродовж кількох років ми такий реабілітаційний центр збудуємо", - зазначив М.Азаров.

***Метод Козявкіна (система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації) - високоефективна технологія лікування пацієнтів, хворих на ДЦП, остеохондроз, а також з наслідками травм органічного ураження нервової системи. Методика В.Козявкіна, розроблена понад 20 років тому, є надзвичайно ефективною і визнана в усьому світі. Пацієнти з багатьох країн пройшли курс реабілітації за цією методикою.