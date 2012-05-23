В Україні щотретій школяр пробував горілку

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка розкритикував роботу низки міністерств та відомств з попередження правопорушень серед підлітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, про він заявив на розширеному засіданні колегії відомства, присвяченому стану додержання законів та правозахисної діяльності органів прокуратури щодо попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності та шкідливих звичок серед дітей, охоплення їх змістовним дозвіллям.

Участь у заході взяли Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, заступник віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Лідія Дроздова, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Черних, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, керівники структурних підрозділів ГПУ та прокурори обласного рівня.

В.Пшонка зазначив, що з питань захисту прав дітей центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також правоохоронними органами не вживаються вичерпні заходи до попередження злочинності та бездоглядності серед дітей, запобігання поширенню шкідливих звичок у молодіжному середовищі.

За його словами, в Україні проживає понад 8 млн дітей, з яких майже 70 тис – у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах.

«У третині регіонів держави упродовж останніх років спостерігається негативна тенденція до зростання злочинності серед неповнолітніх, вчинення ними повторних злочинів, у групі осіб, а також у сфері незаконного обігу наркотиків», - зазначив генпрокурор.

Він додав, що незважаючи на такий стан, Міністерство внутрішніх справ фактично звело свою діяльність із запобігання злочинності серед неповнолітніх до розкриття вже вчинених підлітками правопорушень.

«Профілактичні заходи з підлітками, які перебувають на обліку в органах кримінальної міліції у справах дітей, здійснюються формально та епізодично», - сказав В.Пшонка.

Генпрокурор навів статистичні дані, відповідно до яких кожен другий учень має досвід тютюнокуріння та вживання пива, кожен третій – спробував горілку, кожен четвертий – наркотичні речовини.

«Одночасно органами внутрішніх справ не вживаються дієві заходи щодо встановлення джерел придбання неповнолітніми алкогольних напоїв та притягнення до відповідальності осіб, які їх реалізують», - наголосив він.

За словами В.Пшонки, Міністерством соціальної політики недостатньо приділяється уваги питанням запобігання бездоглядності неповнолітніх.

«Щороку за бродяжництво та жебракування майже 12 тис неповнолітніх потрапляють до дитячих притулків», - додав він. Крім того, за словами генпрокурора, Мінсоцполітики не вживаються дієві заходи для подолання шкідливих звичок у молодіжному середовищі, поширення просвітницьких і культурно-освітніх знань, формування стандартів здорового способу життя, негативного ставлення до вживання наркотиків та алкоголю.

«На даний час на обліку перебуває 89 дітей, які вживають наркотики ін’єкційно. Насправді ж таких дітей набагато більше. Дивлячись на таку статистику, можна подумати, що в нас все добре. Проте це не так. Я вимагаю достовірних даних і ефективної роботи по залученню до реабілітації», - наголосив генеральний прокурор.

Він додав, що Міністерством освіти не забезпечено у повному обсязі додержання прав дітей на позашкільну освіту, створення рівних умов для її здобуття: «Попри загальне збільшення кількості позашкільних навчальних закладів (21), усупереч вимогам закону у минулому році шляхом оптимізації або реорганізації закрито 17 позашкільних закладів та 14 їх філій, у них 1350 гуртків, секцій та творчих об’єднань».

За словами В.Пшонки, прокурори на місцях ще не повною мірою використовують надані їм повноваження щодо координації діяльності органів виконавчої влади та правоохоронних органів з попередження правопорушень серед підлітків.

«Зокрема, поза увагою залишаються питання щодо запобігання насильства в сім’ї стосовно дітей. Натомість щодня одна дитина втікає із сім’ї на вулицю», - сказав він.