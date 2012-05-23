Цього літа планується оздоровити 2,7 млн дітей - Азаров

У 2012 р. в Україні планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 2,7 млн дітей шкільного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Отже, в яких умовах ми починаємо літній відпочинок? Поточного року планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 2 мільйони 700 тисяч дітей шкільного віку. Зважте, що в таких складних економічних умовах, в яких сьогодні існує Україна, ми не скорочуємо, а збільшуємо кількість дітей, яким гарантовано оздоровлення», - сказав М.Азаров.

Він висловив занепокоєння тим, що в Криму, Житомирській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях зменшено плани оздоровлення дітей у порівнянні з фактичними показниками 2011 року.

«В чому справа? Якщо регіонам потрібна допомога – чому по неї не зверталися? Давайте сьогодні розберемося в цьому і зробимо висновки. Друге, з чим треба розібратися – це якість послуг. На мій погляд, у нас склалась ущербна структура закладів відпочинку і оздоровлення», - наголосив М.Азаров.

Також глава уряду повідомив, що влітку поточного року будуть працювати 17,6 тис дитячих закладів, з них: позаміські – 702, санаторного типу – 75, дитячих центрів – 6, праці і відпочинку – 314, наметових містечок – 371, пришкільних таборів з денним перебуванням – 16 тис.

«Одразу впадає в око, що дев’ять десятих із загальної кількості закладів оздоровлення та відпочинку становлять пришкільні табори. Це неможна вважати повноцінним оздоровленням та відпочинком дітей», - наголосив М.Азаров.

Крім того прем’єр-міністр підкреслив, що мережа саме оздоровчих закладів скорочується. Зокрема за останні роки закрито 100 стаціонарних закладів відпочинку та оздоровлення. За словами М.Азаров найбільше «піонерів» - в Криму – 15, Донецькій області - 10, Запорізькій - 11, Рівненській - 6, Чернігівській - 4 областях. Такі приклади можна навести практично по кожному регіону.

Також М.Азаров доручив віце-прем’єр-міністру – міністру соціальної політики Сергію Тігіпку протягом тижня розібратися, чому ці заклади не функціонують і дати пропозиції, як поновити їх роботу. Також С.Тігіпку доручено розробити загальнодержавну і в розрізі регіонів модель оптимальної мережі закладів відпочинку і оздоровлення дітей.

«Будуть вони державні чи іншої форми власності – то інше питання. Важливо, щоб модель враховувала демографічні тенденції та рекреаційний потенціал наших регіонів. На підставі такої моделі ми і будемо будувати плани модернізації цієї сфери», - зазначив М.Азаров.