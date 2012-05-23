Особам, що доглядають за інвалідами, збільшать розмір допомоги

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 267 із 299 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що держава гарантує грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним.

Розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.

Закон набирає чинності з 1 травня 2012 року.