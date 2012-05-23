Держветфітослужба перевірятиме якість молочної продукції
13:29, 23 травня 2012Країна
0
Яку закуповує Аграрний фонд
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України спільно з Аграрним фондом здійснюватиме перевірки кількісного і якісного стану вершкового масла з коров`ячого молока і сухого знежиреного молока, яке купує Аграрний фонд до державного інтервенційного фонду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держветфітослужби, таке рішення прийняте Міністерством аграрної політики і продовольства України.
Раніше Аграрний фонд повідомляв, що планує закупити в інтервенційний резерв 12 тис. тонн сухого молока і 15,4 тис. тонн вершкового масла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter