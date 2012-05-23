Госветфитослужба будет проверять качество молочной продукции

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины совместно с Аграрным фондом будет осуществлять проверки количественного и качественного состояния сливочного масла из коровьего молока и сухого обезжиренного молока, которое закупает Аграрный фонд в государственный интервенционный фонд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госветфитослужбы, такое решение принято Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее Аграрный фонд сообщал, что планирует закупить в интервенционный резерв 12 тыс. тонн сухого молока и 15,4 тыс. тонн сливочного масла.

