За фактом отруєння дітей в Обухові порушено карну справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння дітей у дитячому садочку «Рушничок» в м. Обухів Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Кримінальну справу порушено 22 травня за ст. 137 КК України - невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків щодо охорони життя та здоров`я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров`ю потерпілих.

В рамках розслідування кримінальної справи буде надана правова оцінка професійній діяльності не лише персоналу та керівництва дитячого закладу, але й контролюючого органу – районної санепідстанції, посадові особи якої безпосередньо контролюють дотримання державних санітарних правил та норм, а також здійснюють загальний санепіднагляд в закладах масового перебування дітей, підкреслили в прокуратурі.

Як зазначається в повідомленні, в інфекційному відділенні лікарні в Обухові перебуває 33 потерпілих внаслідок отруєння, з них 23 – вихованці закладу, 5 працівників закладу та 5 осіб, що мали контакти з хворими.

Стан здоров’я потерпілих задовільний з позитивною динамікою, додали в прес-службі прокуратури.