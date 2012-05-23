Павленко сьогодні проведе брифінг щодо оздоровлення дітей

Cьогодні, 23 травня, о 15.00 відбудеться брифінг Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Тема брифінгу: «Оздоровлення та відпочинок дітей у 2012 році та вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на зміцнення здоров`я дітей».

Брифінг відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:30 23 травня за телефонами: (44) 255-63-18, 255-71-77.