Павленко сьогодні проведе брифінг щодо оздоровлення дітей
14:05, 23 травня 2012Країна
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Відбудеться в АП
Cьогодні, 23 травня, о 15.00 відбудеться брифінг Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Тема брифінгу: «Оздоровлення та відпочинок дітей у 2012 році та вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на зміцнення здоров`я дітей».
Брифінг відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:30 23 травня за телефонами: (44) 255-63-18, 255-71-77.
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