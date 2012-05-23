В Україні за добу - 54 випадки підозри на кір
14:12, 23 травня 2012Країна
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У Києві - жодного
За добу зареєстровано 54 випадки підозри захворювання на кір.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, найбільша кількість випадків виявлена у західних регіонах: Закарпатській області – 16, Івано-Франківській – 11, Львівській – 10, Чернівецькій – 7, Волинській – 3, Тернопільській – 2.
У Києві не зареєстровано жодного випадку підозри захворювання на кір.
За оперативними і статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку поточного року на адміністративних територіях країни зареєстровано 9678 випадків підозри захворювання на кір.
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