В Україні можуть дозволити зберігати наркотики "для себе"

В Україні можуть скасувати кримінальну відповідальність за зберігання наркотиків для власного ужитку.

Саме так має змінитися державна політика боротьби з поширенням наркозалежності, вважають у Службі контролю за наркотиками.

Нині відомство працює над концепцією такої політики, а до кінця року зможе запропонувати зміни до законодавства. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як розповів виданню експерт із наркополітики Павло Скала, в Україні кожен 12-й засуджений отримав кримінальне покарання за перевищення дозволеної до зберігання для власного ужитку кількості наркотичних речовин. Після того, як Міністерство охорони здоров’я скоротило цю кількість, в’язниці переповнилися наркозалежними, які не вчиняли злочинів проти інших людей.

«Були зменшені дозволені обсяги найбільш поширених наркотичних речовин: опію, та опію ацетильованого. Сімдесят відсотків наркозалежних, які перебувають на диспансерному обліку, залежні саме від опіоїдів. Рівень їхньої криміналізації у 100 разів вища, ніж у сусідній Росії. В Україні кримінальна відповідальність за ці речовини починається з 0,005 грама. У Росії це 0,5 грама. У більшості європейських країн відповідальність починається з 1 грама», – зауважив експерт.

Він нагадав, що за незаконне зберігання наркотиків в Україна можна отримати до 10 років в’язниці. На його думку, в Україні ніколи не було системної боротьби з наркобізнесом, а була лише реакція на наслідки ­– репресії щодо хворих на наркозалежність.

У Державній службі контролю за наркотиками обіцяють змінити ситуацію. Відомство вивели зі складу МОЗ, а право на укладання списків наркотичних речовин та на визначення кількості дозволеної до зберігання, згідно з законодавством, залишилося за міністерством, нагадав голова цієї служби Володимир Тимошенко. Відтак, за його словами, служба контролю за наркотиками спочатку напрацює нову стратегію боротьби з поширенням наркозалежності, а потім запропонує законодавцям своє бачення потрібних законодавчих змін.