В Україні розпочнеться екологічна експедиція з перевірки води

В Україні у липні розпочнеться двотижнева екологічна експедиція з перевірки якості води.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомили учасники та організатори проекту.

За словами представника компанії-ініціатора проекту, директора з маркетингу ТМ «Бар’єр» Андрія Войнова, інтерактивний проект «У пошуках чистої води» проходитиме в Україні вперше.

А.Войнов розповів, що учасники екологічної експедиції упродовж двох тижнів на позашляховиках з мобільними лабораторіями їздитимуть територією України. За допомогою цих мобільних лабораторій вони перевірятимуть воду з природних водойм та систем водопостачання міст, на основі чого буде складено «Мапу води України».

Окрему увагу планується приділити пробам в районі Чорнобиля. Загалом маршрут становитиме 5 тис км.

До складу екіпажів, як зазначив А.Войнов, можуть увійти всі бажаючі. Для участі потрібно подати заявку на сайті проекту www.watermap.com.ua. Обрано буде 12 добровольців.

А.Войнов повідомив, що кожен екіпаж супроводжуватиме оператор і за перебігом проекту в режимі реального часу спостерігатиме вся Україна.

Свою участь в експедиції вже підтвердила письменниця, співачка Ірена Карпа.

Також в рамках проекту планується змагання екіпажів позашляховиків та соціальні акції в регіонах України за маршрутом експедиції.

Як зазначив директор партнера проекту - Української біржі благодійності Павло Новіков, в рамках проекту його учасники, зокрема, очистять річку Кошову у Херсоні, а у Івано-Франківській області візьмуть участь в облаштуванні притулку для неповнолітніх вагітних дівчат.