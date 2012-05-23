У 2012 році відпочинуть і оздоровляться 63% школярів — 2,683 млн.

У 2012 році на відпочинок і оздоровлення буде направлено 2,683 млн дітей шкільного віку, що становить 63% усіх школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

За його словами, у 2011 році даний показник також становив 63%.

«Поточного року буде оздоровлено 2,683 млн дітей шкільного віку, що становить 63% усієї кількості дітей даного віку...», - відзначив він.

С.Тігіпко уточнив, що з минулого року Мінсоцполітики розділяє відпочинок і оздоровлення дітей.

Таким чином, з 2,683 млн. дітей 34% дітей оздоровлятимуться, а решту дітей буде відправлено на відпочинок.

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що, за даними Міносвіти, до закладів відпочинку не буде направлено близько 300 тис дітей, які подали відповідні заявки. Проте він не пояснив причин цього.

За словами С.Тігіпка, у 2012 році 17,632 тис закладів надаватимуть послуги з відпочинку і оздоровлення в період літніх канікул, з них 783 - заклади з оздоровлення.

Планується також організувати відпочинок 96,5% усіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки шкільного віку, 74% дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. «Для оздоровлення дітей-чорнобильців у 2012 році виділено 252 млн грн: на оздоровлення 53 тис. дітей у складі груп і 12 тис. дітей - спільно з батьками», - відзначив С.Тігіпко.

Він також повідомив, що Фонд державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2012 році збільшив відрахування на оздоровлення дітей. «Закладено 180 млн грн, що на 13% більше, порівняно з обсягом фінансування у 2011 році», - сказав С.Тігіпко.

На відпочинок і оздоровлення дітей у цілому у 2012 році планується спрямувати 500 млн грн з місцевих бюджетів і близько 800 млн. грн буде залучено за позабюджетним фінансуванням.