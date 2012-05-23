Кабмін ініціює підвищення мінімальних цін на алкоголь

Кабінет міністрів України ініціює підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку і роздрібних цін на вино.

Про це йдеться в проекті постанови уряду "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 №957".

Документом передбачається, зокрема, збільшити мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 17 грн - до 105,5 грн і роздрібні ціни на 20 грн - до 150,5 грн за 1 літр 100% спирту.

Мінімальні оптово-відпускні ціни на коньяк (бренді) "три зірочки" пропонується підвищити до 143,1 грн, роздрібні - до 195 грн за 1 літр 100% спирту, на коньяк (бренді) "чотири зірочки" - до 159,4 грн і 220 грн відповідно, а на коньяк (бренді) "п`ять зірочок" - до 177,5 грн і 245 грн за 1 літр 100% спирту відповідно.

Мінімальні роздрібні ціни на вина в скляній тарі місткістю 0,7 літра, а також в іншій тарі місткістю 1 літр пропонується підвищити на 4 грн - до 22 грн. При цьому мінімальні роздрібні ціни на вина в скляній тарі місткістю 0,7 і 0,75 передбачається підвищити на 3 грн - до 29 грн.

Нагадаємо, в серпні 2011 року Кабмін підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 45,3% - до 26,1 грн за пляшку 0,5 літра, а на вина і вермути — на 50% - до 18 грн за пляшку 0,7 літра або іншу тару місткістю 1 літр.