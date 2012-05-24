Азаров відвідав Інститут педіатрії, акушерства і гінекології

Прем’єр-міністр України Микола Азаров відвідав сьогодні Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров оглянув відділення новонароджених, поспілкувався з матерями, медичним персоналом і провідними науковцями інституту.

Прем’єра супроводжували президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк, директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Юрій Антипкін і головний лікар клініки інституту Зінаїда Латишева.

*** Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ створений у 1929 році. Заклад є провідною науково-дослідною установою України у галузі охорони здоров’я матері і дитини. До складу хірургічної клініки закладу входять 24 науково-дослідних підрозділи, 6 наукових лабораторій. В інституті працюють 152 лікарі.

Основні напрямки діяльності Інституту педіатрії, акушерства та гінекології - перинатальна охорона, розробка діагностики вроджених вад та їхня хірургічна корекція, розробка методів преконцепційної підготовки до вагітності, лікування та профілактика ускладнень у вагітних і новонароджених, розробка методів лікування безпліддя.

Щороку в інституті отримують стаціонарну допомогу близько 11 тисяч українських жінок і близько 20 тисяч - амбулаторну медичну допомогу.