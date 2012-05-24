Перша партія українських сирів перетнула кордон із Росією

Перша партія українських сирів перетнула українсько-російський кордон після отримання дозволу відновити поставки до Росії, повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко.

«Вчора в другій половині дня перша партія сирів перетнула українсько-російський кордон. Кілька хур повезли кілька десятків тон українських сирів», - повідомив В.Єльченко.

Він зазначив, що затримок на кордоні не було, оскільки є всі необхідні дозволи.

Посол відзначив, що сотні українських робітників зможуть повернутися на свої робочі місця. За його словами, до цього моменту виробництво на кількох сирзаводах в Україні було заморожене.

В.Єльченко повідомив, що ще три українські підприємства продовжують процедуру перевірки і сертифікації.

«Найближчими днями вони мають представити, як і перші чотири заводи, тестові партії сира, буде проведено відповідні лабораторні дослідження, видано сертифікат, і вони також відновлять експорт», - сказав він.

В.Єльченко також заначив, що кілька днів тому Україна передала російській стороні список сертифікованих лабораторій, які після відповідної угоди надалі перевірятимуть якість сирів на українській території.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзавода і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії. За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити поставки сирів до Росії.

Проте 16 травня Г.Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд під час лабораторного контролю знайшов недоліки в зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити поставки своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків із двох інших підприємств поки що не завершено.

18 травня прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва повідомила УНІАН, що чотири українських сирзавода пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії.

«За результатами лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію «Пирятинського сирзавода», «Дубномолока», «Гадячсиру» і «Прометею», - сказала Л.Воропаєва.