Систему охорони здоров’я переорієнтують на профілактику

Систему охорони здоров’я в Україні переорієнтовуватимуть на профілактику хвороб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це заявила віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова, виступаючи на 65-ій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у Женеві.

Віце-прем’єр-міністр у своєму виступі приділила увагу проблемама профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними.

«Левова частка передчасної смертності в Україні пов’язана із хворобами сердечно-судинної системи, онкологічними захворюваннями і травмами. Уряд України усвідомлює, що цій смертності можна запобігти, та здійснює кроки для її зниження», – наголосила Р.Богатирьова.

Р.Богатирьова зазначила, що завдяки заходам уряду у сфері охорони здоров’я, в Україні слід очікувати зниження показників смертності та захворюваності вже найближчими роками.

«Без сумніву, прогрес в боротьбі з неінфекційними захворюваннями неможливий без відповідних заходів з боку національних систем охорони здоров’я, і зараз наші спеціалісти розробляють національну Програму «Здоров’я-2020: Український вимір. Основними пріоритетами цієї програми є профілактичні заходи – формування умов здорового середовища та відповідального ставлення людей до свого здоров’я. В системі охорони здоров’я України відбудеться переорієнтація первинної ланки медичної допомоги на профілактичні принципи», – підкреслила Р.Богатирьова.

