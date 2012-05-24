Чи доправлять Сашу Попову на лікування до Німеччини?

Адвокат жорстоко побитої 19-річної Олександри Попової Володимир Тимошин заявляє про відсутність взаєморозуміння з німецьким меценатом Рейко Опітцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції в Миколаєві.

Як відомо, раніше власник газети «Berliner TagesZeitung» Р.Опітц запропонував організувати перевезення О.Попової до Німеччини для продовження лікування.

В.Тимошин, який є офіційним представником О.Попової, повідомив, що німецька сторона не надає необхідні для вильоту документи, без яких, за законодавством України, сплатити переліт буде неможливо.

«Для оплати перельоту за правилами України затверджена інструкція Нацбанку № 496, в якій чітко зазначено, що є такий розділ для перельоту і лікування хворих за кордоном. Там чорним по білому написано, що для оплати необхідний договір із легалізованим авіаперевізником і оригінал «інвойса» (рахунки на оплату)», - сказав адвокат.

За словами В.Тимошина, на це Р.Опітц заперечив, «що в Європі це не прийнято, тому він мені надрукував реквізити, куди потрібно відправити, сплатити 55 тисяч євро за літак. Всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день виникла не суперечка, а нерозуміння нерезидентом законодавства України. Склалася така ситуація: у нас гроші є, паспорт є, згода лікарні є, бажання батьків є, але ми зупинилися на тому моменті, що оплату банк не може провести, тому що немає на сьогоднішній день оригіналів документів, у зв`язку з чим ніхто не здійснить оплати. На цьому зупинка».

Як сказав В.Тимошин, є й інші розбіжності з Р.Опітцем. У телефонній розмові 22 травня меценат повідомив, що дівчину везуть до Німеччини не на місяць, як було заявлено раніше, а на 7 днів і «для консультації».

«Катеринчук казав: полетять три лікарі з Миколаєва, лікуючий лікар Ігор Скоропад, а також тітка Олександри - Ірина Цветухіна, - зазначив В.Тимошин. - Мама не може полетіти, тому що йде судовий процес. Вчора я одержав відповідь від Рейко, що жоден лікар не полетить, тому що в цьому немає потреби, є німецькі лікарі. Родичі теж не полетять і контактувати з ними будуть по телефону. Раніше він говорив, що термін перебування Саші в Німеччині - як мінімум місяць – консультації та лікування, може, до двох місяців. Відповідь мене вразила: відвезуть Сашу максимум на 7 днів для консультації лікарів, і згодом вона повернеться до Миколаєва, а далі Катеринчук домовився з санаторієм у Криму, де вона проходитиме лікування».

Також, за його словами, дотепер невідомо, в якій німецькій клініці передбачається розмістити О.Попову.

«Ми просимо одного: дайте нам документи – запрошення клініки і згоду клініки, - сказав В.Тимошин. - На що нам відповіли: яка клініка, вам буде повідомлено після того, як буде одержана віза Посольства Німеччини. Знову незрозуміло: куди веземо і навіщо? Рішення ухвалюватиме мама. Але Саша Попова – громадянка України. Держава Україна повинна знати, мати прозорість, куди, на який термін везуть громадянку України і для чого. В інтерв`ю (німецька сторона) заявила дослівно: витрачатиметься щодня до 3 тисяч євро, оскільки потрібно провести численні операції. Знову незрозуміло: ми на 7 днів веземо на консультацію, про які операції тоді йдеться? Може, менталітет різний у нас і у німців, виникло не те що нерозуміння, а в прямому і переносному значенні ми говоримо на різних мовах».

Думку адвоката розділяє мама О.Попової – Алла Гудзь. Вона сказала на прес-конференції: «Щось недостатньо розуміємо ми з Опітцем. Я не згодна везти її на 7 днів. Коли ми з ним спілкувалися, він говорив про реабілітацію. На що вона хвора, здається, знають вже всі лікарі, тому нам потрібна реабілітація. Не знаю, чи потрібні якісь операції - щелепа, зуби. Найголовніша реабілітація – мозок. Тому я вважаю, хай надасть такий документ. Я згодна полетіти з Сашенькою до Німеччини не просто на обстеження, а й плюс реабілітація. І обов`язкова присутність когось з родичів. Ви б відпустили свою дитину в чужу країну, щоб за нею доктор один доглядав? Я думаю, що жодна мати цього б не допустила».

Як зазначив В.Тимошин, «коли нам було поставлене завдання зробити паспорт, ми швидко зробили паспорт. Так сталося, що законним представником Олександри за постановою є я. Тому я веду переговори і всі взаємини з державними органами. Я одержав паспорт. 22 травня мені було оголошено, що я паспорт маю передати якійсь особі - народному депутату України Миколі Катеринчуку, який цей паспорт забере і відвезе для оформлення. І він займатиметься виготовленням візи. Так завтра подзвонять Аллі Миколаївні й скажуть: зніміть гроші, до вас приїде людина, ви їй віддайте, він сплатить приватний переліт. Цього я теж боюся, ми за це відповідатимемо разом з Аллою Миколаївною. Ми хочемо це робити офіційно».

Водночас В.Тимошин наголосив: «Ми не відмовляємося від допомоги і не обвинувачуємо Р.Опітца. Для того, щоб було взаєморозуміння, потрібні всі документи, все легалізовано, і знову ж таки, якщо це буде не обстеження, а лікування».

«Я знаю, що 24 травня в Миколаєві буде маса журналістів, тому що починається (розгляд у суді) справи Оксани Макар. Знаю про те, що тут буде Р.Опітц, буде Катеринчук, який позиціонує себе адвокатом О.Макар, приїдуть іноземні телеканали. Знаю про те, що є намір провести прес-конференцію, на якій озвучити, що ми маємо велике бажання вивезти, проте мама, адвокат і лікарня перешкоджають цьому, немає ні документів, нічого. Не мій стиль виправдовуватися перед ЗМІ. Тому ми вам офіційно надали і показали всі документи, які є. Все, що буде сказане згодом, треба аналізувати», - заявив В.Тимошин.

За словами адвоката, крім дотримання домовленості з Р.Опітцем відпрацьовуються інші варіанти продовження лікування О.Попової. Її медичні документи розіслані до клінік Європи з тим, аби знайти фахівців. «Зокрема, йдеться про Москву і Санкт-Петербург, де є установи, що займаються вивченням мозку. Ще одним варіантом називають запрошення до Миколаєва німецьких лікарів для лікування Саші на місці», - сказав В.Тимошин.

Як повідомлялося, в ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва по-звірячому побив 22-річний місцевий житель. Дівчина перебуває в стані коми в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги.