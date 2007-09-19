Люди з 3 та 4 групами крові не хворіють на грип

Грипу ще немає, але застуда вже лютує. Фахівці прогнозують масову захворюваність у кінці жовтня.

Як повідомили в «Українському центрі грипу і ОРВИ», за тиждень в столиці кількість хворих вірусними інфекціями збільшується в середньому на 15%. Ще на початку вересня хворих було понад 10 тисяч, а минулого тижня вже 13 тисяч.

Найчастіше грип вражає дітей до 14 років і людей похилого віку, розповідає Аркадій Фролов – директор «Українського центру грипу і ГРВІ». Але поки в Києві хазяйнує застуда. Тільки за минулий тиждень в Україні госпіталізовано 227 осіб із загостренням ГРВІ, з них 193 – діти.

За прогнозами фахівців, вірус грипу активізується у кінці жовтня. Тому слід потурбуватися про своє здоров`я слід наперед: на початку наступного місяця варто зробити вакцинацію проти грипу. За статистикою, для 91% людей, які зробили щеплення вірус безпечний.

Окрім щеплення Фролов радить зміцнювати імунітет усіма можливими способами: від народних (цибуля, часник, мед) до хімічних (ліків для зміцнення імунітету).

За словами Фролова, цього року в Україні буде циркулювати 3 види грипу: «Соломонови острови», «Вісконсен» і «Малайзійський». Останні два «лютували» на території України минулого року. А ось спалахи «Соломонових островів» були виявлені лише у США та Західній Європі. Тепер цей вірус, найімовірніше, добереться і до України.

Носії 3 і 4 груп крові практично не хворіють на грип. Найчастіше вони підхоплюють якийсь інший вірус, зі схожими симптомами (ГРВІ). Але, як не дивно, саме ці люди є джерелом вірусу-збудника цієї інфекції.

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