Янукович виступає за перехід до адресної соцдопомоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за перехід від пільг до надання адресної матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів.

За словами В.Януковича, «нова соціальна політика не повинна вичерпуватися переглядом обсягу поштової допомоги для окремої категорії населення».

Президент підкреслив, що необхідно визначити нові стандарти з надання соціальної допомоги, її межі та стандарти, збалансувати систему.

«На часі перехід до адресної соціальної допомоги, її мають отримувати лише ті, хто дійсно цього потребує», - сказав В.Янукович.

Президент зауважив, що хотів би почути від міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, які в нього плани щодо цієї реформи.

В.Янукович підкреслив, що на сьогоднішній день лише 23% допомоги надходить дійсно до бідних людей, решту отримують досить заможні люди, а інколи навіть багаті. «Ми це знаємо, і це не припустимо», - сказав він.