Метеорит отруїв сотні перуанців

У Перу більше 200 людей звернулися до лікарів у зв`язку з нездужаннями, викликаними, за їх словами, падінням великого метеорита. Таку заяву зробив сьогодні глава департаменту охорони здоров`я області Пуно, де і сталося падіння космічного тіла, Хорхе Лопес, передає Associated Press.

За словами Х.Лопеса, захворювання викликані отруйними випаровуваннями, що піднялися в повітря після падіння метеорита. У районі падіння проживають більше 1 тис. людей. Очікується, що на цьому тижні учені Інституту геофізики Перу проведуть аналізи речовини метеорита і нададуть звіт про інцидент.

Нагадаємо, метеорит упав 15 вересня ц.р. Очевидці стверджують, що чули сильний шум, який може видавати "падаючий літак", після чого побачили охоплений полум`ям об`єкт, який упав на землю і вибухнув. У результаті вибуху утворився кратер шириною 30 м і завглибшки 6 м.

Перші повідомлення про те, що мешканці навколишніх сіл стали скаржитися на головний біль, блювоту й утруднення дихання, почали надходити вже наступного дня після падіння метеорита. Зараз у район інциденту відправилася група лікарів для лікування потерпілих.

РБК-Україна