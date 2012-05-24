Керівники інтернатів, припиніть практику не віддавати дітей у прийомні родини

Президент України Віктор Янукович вимагає припинити практику, коли керівники інтернатів не віддають дітей у прийомні родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів.

«Слід зупиняти практику аж до звільнення недбалих працівників закладів, які чинять спротив усиновленню чи влаштуванню дітей до сімейних форм виховання», - заявив В.Янукович.

Він підкреслив, що треба приймати самі жорсткі міри, щоб не допускати подібних випадків.

В.Янукович підкреслив, що вдалося суттєво зменшити кількість дітей, які залишаються в інтернатах.

Однак, зауважив Президент, 24 тис дітей-сиріт все ще виховуються в інтернатах. «Ми значно скоротили кількість дітей-сиріт. Ми з вами пам’ятаємо цифру, яка сягала за 100 тисяч, але 24 тисячам дітей повинні бути створені всі умови, щоб можна було нормально жити», - сказав В.Янукович.