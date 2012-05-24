Україна вводить мораторій на перевезення ядерних матеріалів

13:40, 24 травня 2012
Країна
0

На період проведення Євро-2012

На період проведення Євро-2012 Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) не буде видавати дозволів на перевезення ядерних матеріалів територією України.

Про це сьогодні на прес-конференції заявила голова ДІЯР Олена Миколайчук.

За її словами, нове положення про транспортування ядерних матеріалів, прийняте Кабінетом міністрів України в 2007 році, передбачає, що в разі проведення великих масових заходів в Україні ДІЯР може обмежувати такі перевезення. «Ми цим правом скористалися і майже за рік до початку чемпіонату Євро-2012 направили попередження всім нашим зарубіжним партнерам і НАЕК «Енергоатом» про те, що за кілька днів до початку чемпіонату і впродовж нього ДІЯР не видаватиме дозволів на перевезення ядерних матеріалів як для наших станцій, так і транзитні», - сказала О.Миколайчук.

Кажучи про мотивацію такого мораторію, О.Миколайчук відзначила, що він не пов`язаний напряму з небезпекою таких перевезень. «Не те щоб ці перевезення такі небезпечні, як ви знаєте за всі ці роки у нас не було жодного інциденту. Ми просто не хочемо відволікати сили правопорядку, задіяні в охороні ешелонів, що перевозять ядерні матеріали, від забезпечення безпеки чемпіонату», - сказала О.Миколайчук і зазначила: «Ми також беремо участь в роботі штабу, що забезпечує безпеку проведення Євро-2012».

Довідка УНІАН. Згідно з міжурядовими угодами через територію України здійснюється транзитне перевезення ядерних матеріалів між Росією, Словаччиною і Угорщиною. Україна забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами через свою територію. Порядок оформлення дозвільних документів на транзит транспорту зі спеціальними вантажами через територію України регулюється законодавством України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter