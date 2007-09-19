Активне спілкування зміцнює імунітет

Американські вчені стверджують, що самота згубно позначається на здоров`ї людини. Неодноразово з`являлися нотатки про високий ризик серцево-судинних захворювань, які загрожують самотнім, а зараз дослідники з`ясували, що рівень смертності серед самотніх людей значно вищий, ніж серед тих, хто не страждає від браку спілкування з ближніми.

У дослідженні взяли участь 14 осіб, які охарактеризували себе як особливо самотніх або, навпаки, дуже товариських. У підсумку вдалося встановити, що соціальна ізоляція відбивається на генах людини. Під час дослідження були виявлені відмінності в активності більше 200 генів у самотніх і товариських людей.

Аналізи показали, що організм соціально ізольованих людей гірше реагує на гормон кортизол, що пригнічує запальні процеси. Також у них підвищена кількість лейкоцитів у крові. Активність генів, що відповідають за вироблення противірусного агента інтерферону, у них слабкіше, ніж у людей з великою кількістю соціальних контактів.

У першу чергу соціальна ізоляція позначається на імунній системі організму: у людей з малою кількістю соціальних контактів активні гени, які можуть провокувати запальні процеси. Активність генів, що відповідають за захист організму від вірусів, знижена.

Фактично організм втрачає здатність ефективно протистояти інфекціям, і наслідки можуть бути найважчими. Самотні люди хворіють довше і важче, ніж їхні більш комунікабельні однолітки. В обділених спілкуванням людей також зростає ризик виникнення інфекційних захворювань або раку.

"Результати нашого дослідження допоможуть розробити препарати для боротьби з негативними наслідками соціальної ізоляції", – відзначає керівник дослідників доктор Стівен Коул.

Лондонські учені особливо підкреслюють, що справа не в кількості, а в якості спілкування. "Справа не в тому, скількох людей ви знаєте або бачите щодня, – уточнює містер Коул, – а в тому, яку емоційну віддачу ви отримуєте від спілкування з ними".

До речі, потрапити в групу ризику більше всього шансів у чоловіків. Так, серед 30-річних одинаків гіпертоніків опинилося в 3,6 рази більше, ніж серед одружених чоловіків. А в групі 40-річних – в 1,5 рази.

Медики пояснюють цей факт тим, що самотні чоловіки неправильно харчуються – вживають недостатню кількість овочів і фруктів, проте поїдають надмірну кількість солі і не займаються фізкультурою.

Так, щоб укріпити своє здоров`я, багатьом з нас досить завести більше веселих друзів, і тоді в їхньому товаристві відбуватиметься відмінна взаємна терапія.

http://www.kleo.ru