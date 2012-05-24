Морська вода біля берегів Криму відповідає нормам

Проби води в морі, взяті біля берегів Криму, відповідають санітарним нормам, повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на головного державного санітарного лікаря автономії Наталію Пеньковську.

Фахівці перевірили 268 проб. "Відхилень від санітарних норм не виявлено", – сказала Н.Пеньковська.

Також повідомляється, що СЕС Криму підписує паспорти на відкриття пляжів. Поки видано 134 паспорти. "Активно паспорти підписуються у Феодосії, Євпаторії, Ялті, Алупці, Алушті, Судаку, Чорноморському районі. Робота триває", - стверджують у Радміні АРК.

Крім того, в прес-службі повідомили, що для забезпечення безпечного відпочинку кримчан та туристів і оперативного реагування на надзвичайні ситуації на водних об`єктах у регіонах Криму працюють водолазно-рятувальні станції.