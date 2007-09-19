Кіровоградська обласна дитяча лікарня отримала медичне обладнання

18 вересня 2007 року представники Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» на чолі з Головою Наглядової ради Фонду пані Катериною Ющенко відвідали Кіровоградську обласну дитячу лікарню.

У заході також взяли участь голова Кіровоградської облдержадміністрації Вадим Черниш, голова Кіровоградської облради Микола Сухомлин, начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Микола Бенет, директор Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Світлана Донська, радник Голови Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Андрій Мирошніченко, керівник медичних програм Фонду Віра Павлюк, представники місцевої влади та Фонду «Україна 3000».

Від імені Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» пані Катерина Ющенко передала Кіровоградській обласній дитячій лікарні медичне обладнання для онкогематологічного та неонатологічного відділень. Звертаючись до присутніх, пані Катерина Ющенко сказала, що це обладнання вкрай необхідне лікарні для покращення надання медичної допомоги маленьким пацієнтам. «Сподіваємося, що це обладнання принесе відчутну користь як хворим діткам, так і медичному персоналу, якій буде працювати на ньому», – підкреслила пані Катерина.

Кіровоградська обласна дитяча лікарня отримала від Фонду «Україна 3000 таке обладнання:

Гематологічний аналізатор (для проведення онкогематологічних досліджень) з розхідними матеріалами на один рік роботи;

Ламінарно-потокова шафа для онкогематологічного відділення;

Три кювези для новонароджених;

Апарат штучної вентиляції легенів для новонароджених;

Два приліжкові монітори для новонароджених.

Також пані Катерина передала до бібліотеки лікарні дитячі книжки.

Загальна вартість подарунків становить понад 500 тисяч гривень.

Пані Катерина розповіла про медичні програми Фонду «Україна 3000», зокрема – про програму «Від лікарні до лікарні». Зокрема, вона відзначила, що однією зі складових програми є навчальні семінари. Сьогодні в Кіровограді відбувся перший семінар навчального курсу підготовки лікарів з дитячої гематології та онкогематології, який провела директор Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Світлана Донська. Пані Катерина подякувала пані Світлані за проведення семінару і висловила сподівання, що завдяки таким навчальним курсам лікарі з усіх куточків України зможуть на більш високому професійному рівні надавати допомогу важкохворим дітям.

У супроводі головного лікаря закладу Юрія Коблянського гості оглянули приміщення лікарні, ознайомилися з відділеннями онкогематології та неонатології, де буде встановлене передане обладнання. Пані Катерина Ющенко провела коротку зустріч з медичним персоналом лікарні. Також вона завітала у палати, де поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

Кіровоградська дитяча обласна лікарня є учасником програми «Від лікарні до лікарні» Фонду «Україна 3000». Заклад відкрито у серпні 1972 року, кількість ліжок – 480. У лікарні працюють близько 80 лікарів, кількість середнього медичного персоналу – близько 300 чоловік. Консультативна поліклініка розрахована на 70 відвідувань на зміну. У складі поліклініки працюють сурдологічний кабінет, медико-генетична консультація. Цілодобово ведеться прийом хворих у дитячому травматологічному пункті.

У рамках програми «Від лікарні до лікарні» протягом 2005-2007 років Кіровоградська дитяча обласна лікарня отримала від Фонду «Україна 3000» благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, медикаментів, книжок та іграшок на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Зокрема, у рамках спільної акції Фонду «Україна 3000» і компанії «Проктор енд Гембл Україна» у жовтні 2005 року лікарні отримала сучасний реанімобіль. З урахуванням обладнання, переданого сьогодні, загальна сума наданої лікарні допомоги становить понад 900 тисяч гривень.