Янукович вимагаж посилити заходи протипожежної безпеки
16:39, 24 травня 2012Країна
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Доручення Балозі
Президент України Віктор Янукович доручив міністру надзвичайних ситуацій Віктору Балозі вжити усіх необхідних заходів для посилення безпеки у місцях можливого виникнення лісових пожеж у літній період.
Про це глава держави сказав під час засідання Ради регіонів, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Із самого початку літа Віктор Іванович Балога буде координувати цю роботу. Я прошу його взяти це питання під жорсткий контроль, треба провести необхідні наради в регіонах», - сказав В.Янукович.
Він наголосив, що в даному випадку йдеться про питання безпеки країни та громадян.
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