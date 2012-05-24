Янукович вимагаж посилити заходи протипожежної безпеки

Президент України Віктор Янукович доручив міністру надзвичайних ситуацій Віктору Балозі вжити усіх необхідних заходів для посилення безпеки у місцях можливого виникнення лісових пожеж у літній період.

Про це глава держави сказав під час засідання Ради регіонів, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Із самого початку літа Віктор Іванович Балога буде координувати цю роботу. Я прошу його взяти це питання під жорсткий контроль, треба провести необхідні наради в регіонах», - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що в даному випадку йдеться про питання безпеки країни та громадян.