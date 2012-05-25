Будь-який пацієнт за умови постійного нагляду піддається стресу

За умови постійного нагляду будь-який пацієнт піддається стресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові сказала журналістам лікар екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Аннет Рейсхауер, говорячи про вплив на процес лікування постійного нагляду працівників пенітенціарної служби за екс-прем’єром.

«Це дуже важкий аспект. Кожен пацієнт за постійного нагляду був би схвильований, піддавався стресу, і будь-яка форма такого стресу не корисна для здоров’я», - сказала А.Рейсхауер.

За її словами, умови роботи в Харкові «частково такі самі», як у Німеччині, «але особливі обставини роблять її (роботу – УНІАН) зовсім іншою».