В Україні цього року планують відкрити понад тисячу пляжів

Державна санітарно-епідеміологічна служба України прогнозує відкриття у 2012 році понад тисячі пляжів.

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 75 від 25 травня).

"Станом на 1 травня ми бачили, що тільки 27 відсотків пляжів готові прийняти відпочивальників. Уже на середину травня маємо зростання цього показника - до 45%. Усього в 2012 році планується до відкриття 1200 пляжів, у тому числі 850 - морських", - цитує газета слова начальника відділу організації Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ДержСЕС Віктора Ляшка.