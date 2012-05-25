Янукович закликає ВР посилити закон щодо боротьби з тероризмом

Президент України Віктор Янукович закликає Верховну Раду найближчим часом посилити законодавство у сфері боротьби з тероризмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Треба підсилити наше законодавство, щоб не було бажаючих займатись цим питанням. Це стосується не лише наших громадян, а й імпорту тероризму в нашу країну", - наголосив Президент.

В.Янукович попросив парламент найближчим часом внести необхідні зміни до законодавства щодо посилення боротьби з тероризмом.

"Територію нашої країни потрібно зробити безпечною для життя наших громадян", - зауважив він.

За словами В,Януковича, ці зміни потрібні не лише напередодні Євро-2012, а в цілому для життя країни.