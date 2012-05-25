У Києві відбудеться світський бал «Даруючи надію – подаруй життя!»

31 травня в Києві проведуть благодійний світський бал-раут «Даруючи надію – подаруй життя!» на честь Дня захисту дітей, зібрані на якому кошти передадуть батькам хворого на рак 4-річного хлопчика для лікування дитини.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова організаційного комітету балу-рауту Юлія Павленко.

Захід пройде в Національній філармонії України і розпочнеться о 14.00. На бал запрошені відомі артисти, діячі, а також політики, дипломати та бізнесмени.

Свою підтримку благодійному заходу надає Міністерство культури України, Центр культури та історії Древньої Русі “Парк Київська Русь” та продюсерський центр “Space Media”.

Як зазначила Ю.Павленко, першими з вітчизняних зірок, які одразу погодились підтримати своєю участю бал-раут, стали заслужена артистка України Катерина Бужинська та співак Володимир Ткаченко. Погодились підтримати захід також кілька вітчизняних телеканалів, які забезпечать участь у концерті балу “своїх” виконавців.

У свою чергу директор проекту Вікторія Лавриненко повідомила, що також погодились прийти на бал відома телеведуча Маша Єфросініна та Володимир Зеленський, продюсери та фіналісти проекту “Х-фактор”.

Вона повідомила, що бал включатиме в себе аукціон, а лоти – це роботи художників, які на сьогодні всесвітньовідомі і виставки яких проходять і у нас в Лаврі, і за кордоном на відомих міжнародних виставках.

За словами В.Лавриненко, аукціон буде основним моментом балу, але збиратимуться також і благодійні пожертвування.

Вхід на бал буде виключно за VIP-запрошеннями. “Захід буде закритого типу, тому білети в касах розповсюджуватись не будуть”, - підкреслила вона.

Директор проекту відзначила внесок у цей захід Парку Київська Русь та подякувала його президенту Володимиру Янченку: “Напевно без його участі не відбулося б цього заходу і не відбувся би бал”.

Окремо вона подякувала Національну філармонію, яка безкоштовно надасть своє приміщення для проведення благодійного балу. В.Лавриненко сказала, що пошук приміщення було одним з найскладніших моментів організації заходу. “Близько двох місяців ніхто не погоджувався надати приміщення. Деякі погоджувались надати за велику суму коштів. Але це ж благодійна акція і якби в нас були такі великі кошти, щоб ми могли заплатити за оренду, нам би тоді не було сенсу організовувати благодійний бал, ми б просто передали ці кошти хлопчику... Філармонія зробила для нас велику справу”, - пояснила директор проекту.

За інформацією організаторів заходу, хворий хлопчик зараз лікується в Охматдиті. Він з малозабезпеченої родини, що мешкає в Дніпропетровську. За словами лікарів, є всі шанси врятувати дитину, якщо буде достатньо коштів на терапію. Є потреба в 200 тис грн, щоб провести лікування в Україні і це мінімальна вартість, зазначила В.Лавриненко. За кордоном аналогічне лікування коштуватиме, за її словами, значно дорожче - близько 100 тис євро – тому цей варіант не розглядається.