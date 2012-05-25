Ліки в Україні мають бути доступними - Янукович

Президент України Віктор Янукович закликає негайно вдосконалити систему контролю за якістю і ціною лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент зауважив, що йдеться про вдосконалення механізмів державного контролю, про запровадження прозорих механізмів, контролю за діяльністю господарюючих суб’єктів, вжиття невідкладних заходів з наведення елементарного порядку в цій сфері.

«Два питання порядку денного – це якість і ціни. Вони повинні бути обгрунтованими, вони повинні бути такими, які б відповідали реаліям», - сказав Президент.

За словами глави держави, мова йде про загрозу життю людей. «Я переконаний, що ми повинні зробити ліки перш за все доступними, не може такого бути, щоб за декілька років деякі групи ліків подорожчали в 5-6, 8 разів, ну не може такого бути», - сказав В.Янукович.

Він зауважив, що на сьогодні вичерпані всі правові можливості, тому потрібно підсилювати законодавство і підвищувати відповідальність виробників і врегулювати діяльність розповсюджувачів ліків, в тому числі оптових постачальників.

Президент зауважив, що хотів би, щоб Генеральна прокуратура спільно з Міністерством охорони здоров’я перевірила стан справ на ринку ліків, всі структури, які працюють на цьому ринку і вжити всіх вичерпних заходів реагування. Також президент попросив ВР внести необхідні зміни до законодавства.

«Назріло питання вдосконалення діяльності виробників та продавців ліків, створення державної системи нагляду, і важливість цього питання вона є запорукою якості життя людей, і для досягнення цієї мети слід задіяти весь наявний у нас арсенал заходів – від встановлення відповідальності за порушення прав громадян в сфері охорони здоров’я до неухильного дотримання антимонопольного законодавства», - сказав Президент.

За його словами, монополізація ринку ліків і слабкість державного контролю - дві головні причини наявності проблем з ліками.

«І коли з екранів телевізорів людей закликають купувати якісь чудо-засоби і ми знаємо скільки у нас є випадків, коли люди від цього страждають – треба подивитись на практику, яка існує в наших сусідів, в Європі, в світі, і цю проблему треба вирішувати», - сказав В.Янукович.

