Історію хвороби вноситимуть у комп`ютер за 800 тис. грн.

У Київській міській клінічній лікарні №12 вперше в Україні упроваджується інформаційно-аналітична система «Електронна лікарня». Цей проект буде реалізований завдяки співпраці компаній «Софтлайн», Cisco Systems, Microsoft і Samsung.

Розробники нової системи вважають, що проект відкриває «нову еру в українській охороні здоров`я». Як повідомила «і» менеджер із маркетингових комунікацій ЗАТ «Софтлайн» Людмила Сєк: «За нашими розрахунками, на повну потужність наша система запрацює ближче до Нового року. На сьогодні в рамках реалізації проекту в лікарні повністю автоматизовані реєстратура (облік хворих), відділення УЗД, хірургії і ряд інших служб. Сам процес остаточного і повного впровадження інформаційної системи в цій лікарні гальмує невчасне перерахування необхідних бюджетних коштів».

Упроваджувана нині інформаційно-аналітична система «Електронна лікарня» має допомогти персоналу медустанов позбавитися паперового діловодства. За даними «i», в проект вже вкладено 800 тис. грн.

Сам проект «Електронна лікарня» стартував ще восени 2005 р. Плани були амбітні: протягом порівняльного невеликого періоду автори програми мали намір створити спеціальну інформаційно-аналітичну систему, яка автоматизувала б робочий процес усіх без виключення українських поліклінік і лікарень. Але спочатку головною перешкодою для реалізації цього плану стало недостатнє фінансування. Сьогодні процес пішов, але поки що не по всій Україні. Це, головним чином, відбулося тому, що керівництву міської лікарні №12 і компанії «Софтлайн» вдалося спільно виграти державний тендер «Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна лікарня».

Для впровадження нової інформаційної системи Київська міська клінічна лікарня №12 була вибрана не випадково. Річ у тому, що ця медустанова є багатопрофільною і, крім того, вона розташована в одній будівлі, що полегшує роботу з установки електронної системи. До того ж украй важливо, що лікарня укомплектована висококваліфікованим персоналом, співробітниками клінічних кафедр Національного медичного університету.

«Головна концепція проекту полягає не просто в заміні паперу на електронні носії, а в еволюційному вдосконаленні медичного процесу, - сказав член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук Петро Фомин.— Щорічно в Київську міську лікарню №12 поступає близько 20 тис. пацієнтів. На кожного з них потрібно скласти історію хвороби, що включає до 200 параметрів. Ми провели невелике дослідження і з`ясували, що якщо пацієнт провів у лікарні тільки одну добу, то його дані відмічаються і повторюються в різних документах до 20 разів! При цьому ймовірність внесення помилкових відомостей зростає в багато разів».

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