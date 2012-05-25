У Києві зникли урни. Столиця перетворюється на смітник

Із Києва зникли всі урни для сміття, у звичних місцях у центрі їх уже певний час немає, зникли вони й в інших районах.

Немає їх ні біля станцій метро, ні на Майдані Незалежності, ні біля лавочок на Хрещатику, ні біля метро "Золоті ворота", ні на вулицях Городецького, Лютеранській, Богомольця, ні на Контрактовій площі.

Мешканці змушені або носити сміття з собою, або кидати просто під ноги, що багато хто і робить, повідомляє "Українська правда. Київ".

За відсутності смітників папірці, склянки, недопалки кидають по закутках і просто на вулицях. Так, біля нової карти-вказівника біля метро "Хрещатик" накидали купу недопалків.

"Це просто жах якийсь! Вчора всі папірці була змушена везти з правого берега на лівий – додому. Дикість якась! Коли у дурнуватих головах чиновників з`явиться хоч трохи розуму! Уже дістали ці безумні ідеї Попова!", - обурилася столична мешканка Ірина.

"Треба писати якесь колективне звернення в мерію або влаштувати флеш-моб і принести під КМДА все сміття. Це ненормально, що ніде його викинути!", - додала киянка Олена.

Раніше хоч кульки вішали. Тепер і їх нема. Фото questrum.livejournal.com

Співробітник КМДА пояснив "Українській правді. Київ", що зараз Головне управління з благоустрою шукає "противибухові" урни.

"Наскільки мені відомо, вони зараз думають, як зробити так, щоб урни були безпечні. А що людям до того часу робити – я не знаю", - сказав він.

Коли саме вирішать проблему невідомо. У Головному управлінні з благоустрою КМДА весь ранок не беруть слухавку.

Раніше столична влада заявляла, що бетонні урни для сміття прибрали у святкові дні задля безпеки киян та гостей міста. Таке рішення пов`язали з вибухами у Дніпропетровську.

Однак через три тижні по тому урн досі немає.