Україна співпрацюватиме зі Словаччиною у сфері медицини

Віце-прем`єр-міністр України - Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова виступає за активізацію співпраці між Україною та Словацькою Республікою в сфері охорони здоров’я.

Про це вона заявила під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Словаччини в Україні Паволом Гамжіком, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із співробітництвом України та Словаччини в сфері охорони здоров’я, а також в гуманітарній сфері. Оцінюючи рівень українсько-словацьких відносин в цілому, співрозмовники звернули увагу на його суттєве підвищення, доказом чого стало збільшення в минулому році товарообігу між країнами на 40%.

«У нас велика зацікавленість розвивати з Україною партнерство на всіх рівнях за всіма напрямками, і зокрема – в сфері охорони здоров’я», – зазначив посол.

Сторони висловилися за прискорення підготовки Угоди про співпрацю між Україною та Словацькою Республікою, підписання якої відбудеться під час зустрічі міністрів охорони здоров`я двох країн. За словами Р.Богатирьової, цей документ має визначити основні напрямки, за якими ми могли б взаємодіяти, наповнюючи кожну його статтю конкретними програмами, проектами тощо.

Під час зустрічі було наголошено на зацікавленості України досвідом Словаччини щодо реформування сфери охорони здоров`я та впровадження страхової медицини. П.Гамжік висловив готовність словацьких спеціалістів та експертів надати рекомендаційно-консультативну допомогу українським спеціалістам та співробітникам Міністерства охорони здоров`я. В цьому контексті було обговорено можливість обміну візитами експертних груп для проведення відповідної роботи.

Посол поінформував віце-прем`єр-міністра України про відкриття в Харкові, Луцьку та Одесі спільних українсько-словацьких діагностичних центрів, обладнаних сучасним діагностичною апаратурою, і повідомив про плани щодо відкриття подібних закладів ще у декількох містах України. Співрозмовники зазначили, що Україна та Словацька Республіка мають потенціал для подальшого укріплення та розвитку двосторонніх відносин.