Як лікує сонячне проміння

Сонячна енергія потрібна нам для поповнення сил, нормалізації внутрішніх процесів, підзарядження кожної клітини тіла. Змінюється сила впливу сонячного проміння й протягом року. Навесні та влітку відбуваються припливи сонячної енергії до землі, а восени і взимку — відпливи. Навесні природа особливо енергетично спрагла, а тому найбільш сприйнятлива до Сонця. Тому в цей час його дія є по-особливому цілющою. Літнє проміння хоча й має слабшу дію, але також дуже корисне для людини.

Добові сонячні цикли також різняться між собою. Найцілющішим є ранкове сонячне проміння. Воно наповнене особливою позитивною енергією, яку називають прана. До обіду її кількість у повітрі значно зменшується. Бо з півночі до 12 години дня відбувається приплив сонячної енергії, а з 12 години дня до 12 години ночі — відплив. Енергетичний приплив доходить до найвищої своєї точки під час сходу Сонця. Цей період енергетично найпотужніший і найжиттєдайніший. Якщо людина протягом півгодини зустрічає схід Сонця, вона отримає таку величезну кількість енергії, для накопичення якої потрібно провести на Сонці весь день.

Перед сходом Сонця проміння, яке заломлюється в атмосфері, має потужний вплив на мозок. Під час сходу Сонця його проміння, яке йде по прямій лінії, справляє позитивну дію на дихальну систему й на органи чуття. А ближче до полудня — на травну систему. Тому лікувальна дія сонячної енергії проявляється по-різному: перед сходом — поліпшує роботу нервової системи й мозку, з 9-ї до 12-ї години — зміцнює шлунок. А ще раннє сонячне проміння благотворно діє на анемічних людей.

Після обіду ж сонячна енергія має слабку лікувальну дію і навіть є агресивною для людини. Тому цей час не показаний для лікування сонячним промінням.

Приймаючи сонячні ванни, потрібно концентруватися на процесі приймання сонячної енергії й намагатися не заснути. Найліпше це робити з 8 до 10-ї години. Ці ванни мають благотворний вплив на найважливіші системи людського організму: хребет, мозок, легені, а через них і на решту внутрішніх органів. Адже мозок, як батарея, наповнившись енергією, починає розсилати її до всіх частин тіла, лікуючи їх.

Якщо людина вимушена з’являтися на Сонці і в обід, і по обіді, щоб уберегти себе від шкідливого впливу, має носити головний убір у формі багатокутника, який заломлюватиме руйнівне проміння.

Енергетика заходу Сонця також є особливою. Біоенергетики кажуть: якщо хочете лікуватися, підставляйте спину вранішньому сонячному промінню, якщо хочете внутрішньо заспокоїтися, підставляйте свою спину Сонцю, що заходить.

Людина, яка прагне отримати від Сонця підживлення чи зцілення, має розмовляти з ним. Підставте його променям хворе місце і думайте про те, як Сонце лікує ваше тіло, і біль зникне, хвороба відступить.

За допомогою сонячної енергії можна вилікувати багато хвороб. Це дійство добре супроводжувати словами (можна подумки) вдячності до Господа, який посилає нам цілюще проміння.

Сонячні ванни добре лікують прояви нервових розладів. Для цього треба протягом деякого періоду щодня підставляти спину промінню Сонця під час сходу. Це можна робити і здоровим людям для зміцнення своєї нервової системи. Хворим на туберкульоз потрібно підставляти Сонцю спину і груди в ранкові години протягом 1,5—2 годин або навіть 3—4 годин. Якщо у вас екзема, випадає волосся, або якщо ви страждаєте від ревматизму чи болю в суглобах, або вас мучить здутий живіт, зробіть веранду, терасу, повернену до Сонця, заскліть її — це буде ваша «природна оздоровниця». Лікування в ній проводьте так: роздягніться до пояса, ляжте на кушетку головою на північ, а ногами на південь, підставте груди Сонцю, при цьому захищайте голову від його дії, і лежіть так півгодини, після цього поверніться до Сонця спиною, полежте півгодини, потім знову грудьми, знову спиною і так, доки не спітнієте. Якщо зробите 20—30—40 днів підряд такі сонячні ванни, болячки покинуть вас. Якщо приймаєте ванни на відкритому місці, загорніться в одяг з тонкої тканини, краще білого чи світло-зеленого кольору.

Юлія Мартиненко.