Спілкування з Богом сприяє одужанню

Спілкування із Всевишнім або святими може поліпшити фізичне здоров`я людини, таку гіпотезу висловили австралійські вчені.

У новому дослідженні проаналізовано суперечливі наукові дані про те, що релігійні чи духовні молитви можуть підвищити емоційний і фізичний стан віруючої людини.

В огляді, опублікованому в медичному виданні Medical Journal of Australia, відзначається, що 74% австралійців вірять у Вищі Сили.

"Дослідження вчених виявляють зв`язок між молитвою й поліпшенням здоров`я", - пише головний автор дослідження Марек Жанто, директор інституту поведінкової медицини в Аделаїді. Жанто - за професією клінічний психолог, стверджує, що існує чотири способи, за допомогою яких молитва може дати позитивний ефект для тіла.

Перший - це вплив "медитативних" особливостей молитви. Вона сповільнює дихання і знижує частоту пульсу й артеріальний тиск, поліпшуючи фізіологічний стан.

Другий - це те, що молитва сприяє позитивному настрою й поліпшує настрій у цілому, що побічно також позитивно впливає на стан здоров`я.

Третій. Молитва дає ефект плацебо. Наприклад, під час обстеження пацієнтів, які страждають від серцевих захворювань, було встановлено: ті, за яких молилися інші, видужували значно швидше, ніж ті, за яких ніхто не молився.

Самі віруючі стверджують, що вони одужували завдяки надприродній дії Вищих Сил. Це - четвертий ефект, який дає молитва, а саме - беззаперечна віра в допомогу Вищих Сил.

Учені зробили висновок, що хоча сфера ідеального часто перебуває поза розумінням науки, її не слід недооцінювати.