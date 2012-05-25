Стоматологи безкоштовно встановлюють протези українським ветеранам

Сьогодні у Києві, Одесі та Севастополі проводиться всеукраїнська благодійна акція “Якість життя для наших батьків”, у рамках якої стоматологи з 11 країн безкоштовно встановлюють імплантанти та протезують ветеранів Великої Вітчизняної війни, Збройних сил та праці.

Як повідомляє Урядовий портал, у головному військово-медичному клінічному центрі у Києві та центральній стоматологічній поліклініці Міністерства оборони України задіяно 16 операційних і працюють десятки хірургів, лікарів-протезистів і анестезіологів. Близько 30 пацієнтів встановили 120 імплантантів.

У рамках акції також проведено безкоштовні операції з імплантації зубів ветеранам Великої Вітчизняної війни у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону в Одесі та військово-медичному клінічному центрі ВМС України у Севастополі.

Як ідеться у повідомленні, ініціатива проведення Всесвітнього дня безкоштовної імплантації виникла в Україні порівняно недавно. Благодійна акція перетворилася у потужний міжнародний рух, й українську ідею вже підтримали у Німеччині, США, Росії, Бельгії, Угорщині, Бразилії, Білорусі, Казахстані, Грузії, Польщі, Азербайджані, Болгарії, Молдові, Вірменії, Литві, Латвії, Туреччині та на Кіпрі. У всіх цих державах цього дня також безкоштовно проводять протезування.