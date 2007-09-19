Лікарі вкоротили китайцю язика
14:54, 19 вересня 2007Країна
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Він виріс у результаті «невідомої» хвороби
Хірурги лікарні китайського міста Чифен зробили жителеві одного із сіл операцію з укорочення 13-сантиметрового язика.
Чжан Цзіньхе в два роки захворів «невідомою» хворобою, в результаті якої його язик виріс до неймовірних розмірів. Чоловік не міг вільно розмовляти і їсти, тому що восьмисантиметровий відрізок язика не поміщався у нього в роті і висів зовні.
Щоб позбавитися цієї проблеми, Чжану Цзіньхе зробили три операції. Укоротивши язика, хірурги відновили деформовану нижню щелепу, а після третьої операції Чжан Цзіньхе навчився посміхатися.
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