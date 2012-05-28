Стало відомо, яким буде початок літа в Україні

Початок літа в Україні відзначиться помірною температурою та дощами.

Як передає кореспондент УНІАН, про свідчать результати прогнозу погодних умов в Україні, які на брифінгу представив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

Він зазначив, що впродовж найближчих 10-12 днів на території України не відбудеться відновлення засушливих явищ, навпаки, на всій території України слід чекати грозових явищ.

За словами М.Кульбіди, в південному, центральному та східному регіонах будуть сильні дощі. У деяких місцях зі шквальними поривами вітру до 15-20 м/с і градом.

В цей період температура по Україні становитиме переважно 8-14 градусів тепла вночі та 18-24 градуси вдень. «Таким чином, можна зробити висновок, що це буде період з достатньою кількістю опадів і помірним температурним режимом», - підсумував М.Кульбіда.