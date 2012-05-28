Чи буде в Україні 2012 рік урожайний

Цього року очікується зменшення врожаю озимої пшениці, жита та ячменю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

«За нашими оцінками, валовий збір цих зернових культур в нинішньому році має бути суттєво нижчим від минулорічного і складатиме 14,5 млн тонн», - сказав він.

При цьому М.Кульбіда відзначив, що найнижча врожайність очікується у південних регіонах. Найвища - у західних, центральних та частково північних.

Як пояснив М.Кульбіда, на такий врожай озимих вплинула осіння засуха, жорсткі морози другої половини січня та лютого, а також весняна засуха у південних, центральних і частково східних областях.