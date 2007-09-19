Дієти негативно впливають на роботу мозку?

Британські вчені говорять, що сучасні незбалансовані за живильними речовинами дієти призводять до зростання психічних захворювань.

"Ми добре знаємо, що якісний склад дієти впливає на фізичне здоров`я. Але ми тільки зараз починаємо розуміти, що мозок це такий же орган, а, отже, дієта може впливати на його функцію", – сказав доктор Ендрю Маккаллок.

За останні 50 років істотно помінявся баланс споживання мінеральних речовин, вітамінів і жирів. Індустріалізація сільського господарства, використання пестицидів, антибіотиків, гормонів, змінило склад жирової тканини тварин, що призвело до зміни змісту омега-3 і омега-6 жирних кислот. А саме ці кислоти відповідають за повноцінну роботу мозку.

У дослідженні говориться, що в середньому британці зараз їдять на 34% менше овочів і на 65% – риби, ніж 50 років тому. Хороша новина, що хороша дієта для тіла є хорошою дієтою і для мозку. Погана новина – без перебудови ведення сільського господарства скоро не буде здорових продуктів харчування доступних для широких верств населення.

Тому сучасні дієти можуть завдати непоправної шкоди не тільки вашій фігурі, але й викликати депресію, шизофренію, проблеми з пам`яттю і хворобу Альцгеймера.

У людини, що знаходиться в затяжній депресії, змінюється смакове сприйняття – їжа здається позбавленою смаку, ватяною, а найулюбленіші ласощі не радують. Зате чисто механічно хворий починає їсти більше. У стані депресії 30% людей повніють.

У психіатрії є поняття дієтична депресія. Жертвами її стають жінки, що виснажують себе жорсткими дієтами. Мозок недоотримує корисних речовин і шле сигнали тривоги, напруженості.

До речі, з кожним роком все більше людей відмовляються від вживання певних продуктів унаслідок їх нестерпності. І близько чверті громадян помиляється, вважаючи ці продукти шкідливими для себе.

Як показав проведене у рамках дослідження соціологічне опитування, майже 40% з 1500 респондентів вважають, що нестерпність якого-небудь вигляду пищи – це дуже модно і актуально, тому що такий діагноз ставлять престижні дієтологи голлівудським знаменитостям.

"Ви можете відмовитися від якого-небудь харчового продукту, – попереджає дієтолог Таня Хаффнер, – але ваш організм його так чи інакше потребує, тому через деякий час неминуче почнуться проблеми зі здоров`ям".

Також учені не забули нагадати, що дієти здатні призводити до ожиріння. Результати дослідження, опублікованого в журналі American Psychologist, показують, що тільки небагато чим вдається впродовж тривалого часу зберігати вагу, яку було досягнуто внаслідок суворих обмежень в їжі. У довгостроковій перспективі більшість тих, хтоо дотримував дієту повернули всі скинуті кілограми, а багато хто набрав додаткові.

utro.ua