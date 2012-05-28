Чи є права в українських пацієнтів?

Експерти зазначають, що в Україні дотримання прав пацієнтів знаходиться на низькому рівні.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН директор Південного Українського центру з прав громадян в охороні здоров`я Віктор Глуховський, про це свідчать результати Звіту про проведення другого етапу європейських досліджень дотримання прав пацієнтів в Україні із застосуванням європейських стандартів.

«У нас повага до прав з точністю до навпаки до того, що зробили в Євросоюзі. Нам доведеться в реформі охорони здоров`я цю піраміду перевернути навпаки, щоб ми могли відповідати», - сказав він.

За словами В.Глуховського, з кожного права пацієнтів у проведеному дослідженні є чіткий індикатор, що дозволяє встановити, з якої причини показники падають.

«Якщо нам треба буде проаналізувати, в чому проблема в реалізації того чи іншого права, приміром, права на запобігання стражданням і болю, то в нас у цьому праві близько 18 індикаторів, в яких чітко показано, що в нас не дотримується і що треба зробити», - повідомив В.Глуховський.

Зокрема, за його словами, в Україні в медичних установах відсутні методики керованого болю, лікарні не оснащені автоматичними апаратами для введення знеболюючих засобів, не ведуться обліки інтенсивності болю.

В.Глуховський підкреслив, що Україна стала першою країною на пострадянському просторі, де були проведені такі дослідження. «Ні в країнах колишнього соцтабору, ні в країнах СНД ці дослідження ще не проводяться. Після нас європейці почали вести переговори, щоб провести таку роботу в Казахстані», - сказав експерт.

За його словами, результат дослідження також показав, що добитися компенсації за спричинену шкоду в системі охорони здоров`я практично неможливо.

Голова Громадської ради при Держслужбі України з питань протидії ВІЛ-СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, голова правління ГО ”Ініціативи в суспільній охороні здоров’я” Андрій Гук зазначив, що дослідження дозволяє по-новому подивитися на процеси, що відбуваються в системі охорони здоров`я.

«Наступним кроком буде глибокий аналіз результатів цього дослідження і широке громадське обговорення для того, щоб виробити чіткі рекомендації що треба змінити або відкоригувати», - сказав він.

«Такі дослідження мають проводитися систематично, регулярно, для того, щоб мати у відповідь інформацію для організаторів реформ системи охорони» здоров`я, - вважає заступник директора Українського інституту стратегічних досліджень Мінохорониздоров`я України Юрій Ященко.

В.Глуховський повідомив, що після того, як результати дослідження будуть надруковані, вони будуть роздані бібліотекам і дослідницьким центрам.